PKK'dan Kaçan Terörist Başkale'deki Hudut Karakoluna Teslim Oldu

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), PKK'dan kaçan 1 teröristin Van'ın Başkale ilçesindeki hudut karakoluna teslim olduğunu açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonları artan şiddet ve tempoda devam ederken örgütteki çözülmeler de hızlanıyor. Bölücü terör örgütünün barınma alanlarından kaçan 1 PKK'lı terörist, Başkale'deki hudut karakolumuza teslim oldu" denildi.