İkna çalışmaları sonucu PKK'dan kaçan bir terörist daha teslim oldu - Haberler

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İkna çalışmaları sonucu PKK'dan kaçan bir terörist daha teslim oldu

AA - Aykut Karadağ - Güncel
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İkna çalışmaları sonucu PKK'dan kaçan bir terörist daha teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, ikna çalışması sonucunda, terör örgütü PKK'dan kaçan bir teröristin daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

İçişleri Bakanlığı, ikna çalışması sonucunda, terör örgütü PKK'dan kaçan bir teröristin daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sayesinde terör örgütünden kaçarak teslim olanların sayısının artmaya devam ettiği belirtildi.

İkna çalışmaları kapsamında PKK'dan kaçan bir terör örgütü mensubunun daha güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirilen açıklamada, teröristin 2015'de terör örgütüne katıldığı, İran ve Irak'ta faaliyet yürüttüğü ifade edildi.

Bu yıl içinde ikna yoluyla teslim olan örgüt mensubu sayısının 33'e ulaştığı kaydedildi.

AA / Aykut Karadağ - Güncel

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