PKK'dan kaçan 3 terör örgütü üyesi teslim oldu - Haberler

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PKK'dan kaçan 3 terör örgütü üyesi teslim oldu

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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PKK'dan kaçan 3 terör örgütü üyesi teslim oldu

İÇİŞLERİ Bakanlığı, ikna çalışmaları sonucu PKK'dan kaçan 3 terör örgütü üyesinin teslim olduğunu açıkladı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, ikna çalışmaları sonucu PKK'dan kaçan 3 terör örgütü üyesinin teslim olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nce yürütülen ikna çalışmaları ile PKK'dan kaçan 3 örgüt üyesi daha bugün güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensuplarının, 2014 ve 2015 yıllarında terör örgütüne katıldıkları, Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi.Sürdürülen ikna çalışmaları sonucu 1 Ocak 2022'den itibaren teslim olan örgüt mensubu sayısı, 37'ye yükseldi.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

Emniyet Genel Müdürlüğü Jandarma Terör PKK Güncel Haberler

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