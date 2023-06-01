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PKK'dan kaçan 2 örgüt mensubu daha teslim oldu

PKK'dan kaçan 2 örgüt mensubu daha teslim oldu

Güncel Haberler

İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen ikna çalışmaları sonucunda, PKK terör örgütünden kaçan 2 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olanlardan birinin ailesi Diyarbakır'da evlat nöbetindeki aileler arasında bulunuyor. 2023 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 43'e, Diyarbakır annelerinden evladına kavuşan aile sayısı ise 42'ye yükseldi.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde bugün PKK terör örgütünden kaçan 2 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim olduğu bilgisine ulaşıldı.

Teslim olanlardan birinin ailesi Diyarbakır'da evlat nöbetindeki aileler arasında bulunuyor. Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda; 2023 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 43'e, Diyarbakır annelerinden evladına kavuşan aile sayısı ise 42'ye yükseldi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

İçişleri Bakanlığı Diyarbakır PKK Güncel Haberler

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