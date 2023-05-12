PKK'dan aldığı talimatla 2 yıl önce Bodrum'da orman yangını çıkaran zanlı tutuklandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 2 yıl önceki orman yangınını terör örgütü PKK adına 100 bin lira karşılığında çıkardığı iddia edilen şüpheli, "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçundan tutuklandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 2 yıl önceki orman yangınını terör örgütü PKK adına 100 bin lira karşılığında çıkardığı iddia edilen şüpheli, "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçundan tutuklandı.

AA muhabirinin güvenlik kaynaklarından edindiği bilgiye göre, Aydın'da yaklaşık 8 ay önce uyuşturucu ticareti yapmak suçundan hakkında işlem yapılan 26 yaşındaki İ.S'ye ait cep telefonunda orman yangını görselleri olduğu görüldü.

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, şüphelinin cep telefonundan yurt dışında yaşayan bir kişiye, "Yaktım ama çabuk söndü." mesajı gönderdiği tespit edildi.

Bunun üzerine soruşturmayı genişleterek HTS kayıtları ve cep telefonu sinyalinden İ.S'nin 29 Temmuz 2021'de Bodrum ilçesi Meşelik mevkisinde olduğu bilgisine ulaşan Başsavcılık, aynı gün bölgede çıkan orman yangınında da 87 dekarlık bir alanın zarar gördüğünü, zanlının cep telefonundaki yangın fotoğraflarının da aynı alandan çekildiğini belirledi.

Banka hesap hareketlerini de inceleyen savcılık, yangından bir süre sonra şüpheli İ.S. adına yurt dışından 100 bin lira havale yapıldığını saptadı.

Uyuşturucu kaçakçılığı suçundan tutuklu bulunduğu cezaevinden savcılığa getirilen İ.S'nin, sorgusunda, "Terör örgütü PKK'nın dağ kadrosunda bulunan bir yakınım ormanı yakmamı istedi. Bana yakmam için 100 bin lira verdiler. Yangın sırasında oradaydım ama ben yakmadım." şeklinde ifade verdiği öğrenildi.

Zanlı İ.S, "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçundan da tutuklandı.

Öte yandan, İ.S'nin cep telefonu sinyalinden aynı dönemde Muğla'nın Milas ve Yatağan ilçelerindeki orman yangınlarının çıktığı alanlara da yakın olduğu ve bu yöndeki araştırmaların sürdüğü belirtildi.