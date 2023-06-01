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PKK'da Çözülme Devam Ediyor: 5 Örgüt Mensubu Daha Teslim Oldu

PKK'da Çözülme Devam Ediyor: 5 Örgüt Mensubu Daha Teslim Oldu

Güncel Haberler

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 5 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim olduğu bilgisine ulaşıldı.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 5 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim olduğu bilgisine ulaşıldı.

Teslim olan örgüt mensuplarının 2002 - 2014 yıllarında terör örgütüne katıldıkları, Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda 2023 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 48'e yükseldi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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