Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda piyasaya sürülmeye çalışılan sahte 14 bin dolar ele geçirilirken, bir kişi gözaltına alındı.

Piyasaya sürülmeye çalışılan sahte 14 bin dolar ele geçirildi: 1 gözaltı

KAYSERİ - Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda piyasaya sürülmeye çalışılan sahte 14 bin dolar ele geçirilirken, bir kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü Mali Suçlar Büro Amirliği bir şahsın İstanbul'dan gelerek kentte sahte Amerikan dolarlarını piyasaya sürmeye çalıştığı bilgisini aldı. Operasyon düzenleyen ekipler, şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Şahsın üzerinde yapılan aramada 100'lük banknotlar halinde sahte 14 bin dolar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs, emniyete götürüldü.