PiyasaTurkiye Hesabının Kullanıcısı Emrah Peküs Gözaltına Alındı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 'PiyasaTurkiye' rumuzlu sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımlar nedeniyle Emrah Peküs'ün gözaltına alındığını duyurdu. Peküs, özel hayatın gizliliğini ihlal etmekten soruşturma kapsamında Siirt'te yakalandı.

"PiyasaTurkiye" rumuzlu sosyal medya hesabının kullanıcısı Emrah Peküs'ün Siirt'te gözaltına alındığını bildirdi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "PiyasaTurkiye" rumuzlu X sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımlara ilişkin "TMK 6" ve "özel hayatın gizliliğini ihlal etmek" suçundan soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda, bahse konu sosyal medya hesabının kullanıcısının Emrah Peküs olduğunun tespit edildiği belirtildi. Peküs'ün, Siirt'te yapılan çalışma neticesinde yakalandığı bilgisi verildi.

Kaynak: AA / Elif Somuncu - Güncel
