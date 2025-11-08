PiyasaTurkiye Hesabı Sahibi Emrah Peküs Tutuklandı
PiyasaTurkiye rumuzlu X (Twitter) hesabının kullanıcısı Emrah Peküs, İstanbul'da yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandı. Adli yetkililer, Peküs'ü özel hayatın gizliliğini ihlal suçlamasıyla gözaltına aldı.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "TMK 6" ve "Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Etmek" suçundan başlatılan soruşturma kapsaımında gözaltına alınan "PiyasaTurkiye" hesabının kullanıcısı Emrah Peküs, sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: ANKA / Güncel