PiyasaTurkiye Hesabı Sahibi Emrah Peküs Tutuklandı

Güncelleme:
PiyasaTurkiye rumuzlu X (Twitter) hesabının kullanıcısı Emrah Peküs, İstanbul'da yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandı. Adli yetkililer, Peküs'ü özel hayatın gizliliğini ihlal suçlamasıyla gözaltına aldı.

(İSTANBUL) - "PiyasaTurkiye" rumuzlu X (Twitter) hesabına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan hesabın kullanıcısı Emrah Peküs tutuklandı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "TMK 6" ve "Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Etmek" suçundan başlatılan soruşturma kapsaımında gözaltına alınan "PiyasaTurkiye" hesabının kullanıcısı Emrah Peküs, sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

