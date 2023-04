Piyanist Elif'ten, ABD'de 23 Nisan konseri

ANTALYA'da, dahi ve üstün yetenekli çocuklara özel eğitim verilen BİLSEM tarafından keşfedildikten sonra ABD'de düzenlenen piyano yarışmasında birinci olan ve şu an Manhattan School of Music lisans öğrencisi Elif Işıl Karakaş (19), TBMM'nin kuruluşunun 103'üncü yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için New York'ta özel bir konser verecek.

Antalyalı Elif Işıl Karakaş, 4,5 yaşında başladığı müzik yolculuğuna, 7 yaşında Akdeniz Üniversitesi Devlet Konservatuvarı ve 10 yaşında girmeye hak kazandığı, dahi ve üstün yetenekli çocuklara alanlarında özel eğitim verilen BİLSEM'de devam etti. Elif Işıl, 4'üncü sınıftan 2017'ye kadar yaklaşık 8 yıl konservatuarda, 4 yıl da BİLSEM'in müzik bölümünde piyano eğitimi aldı. 2017'de ABD'de düzenlenen Carmen Clavier Klasik Piyano Yarışması'nda 130 kişi arasında 6'ncı olmayı başardı. Aynı yıl Houston kentinde Teksas Eyaleti Senfoni Orkestrası'nın, Teksas Eyalet Piyano Yarışması'nda üç kategoride birinci olan Elif Işıl, annesi Nazan Işıl ile birlikte ABD'ye yerleşti.

Müzik yeteneği anaokulu öğretmeni tarafından yönlendirilen müzik eğitimi uzmanları tarafından keşfedilen Elif Işıl, 2010 yılında piyanoda yarı zamanlı konservatuar eğitimine başladı ve Gökçe Göktepe'nin öğrencisi oldu. Uluslararası Genç Yetenekler Müzik Festivali, 23 Nisan Çocuk Şenlikleri, İstanbul Pera Piyano Festivali, Uluslararası Çocuk Zirvesi, 2'nci Geleneksel Önder Altıntaş Piyano ve Dizeleri Günleri, Uluslararası Antalya Piyano Akdeniz Üniversitesi 4'üncü Bilim ve Sanat Festivali Açılış Konseri gibi çok sayıda konserin yanı sıra Antalya Devlet Senfoni Orkestrası'nda da resitallerde yer alan Elif Işıl, Bulgaristan, Paris ve ABD'de katıldığı yarışmalarda çok sayıda ödül kazandı, konser programlarında yer aldı. Elif Işıl, ABD'nin en büyük çocuk onkoloji hastanesinde yatan çocuklar ve hasta yakınlarına da moral amacıyla konserler veriyor. Haftada iki saat şehir kütüphanesinde de çocuklar için çalışmalar yaparak birçok gönüllü projede yer alan Elif Işıl, ABD'de sosyal projelere de katılıyor.