Piyalepaşa Gayrimenkul: 'Şirketimiz ile Hiçbir İlişiği Bulunmayan Arazide Gerçekleştirilen Tahliye İşlemlerinin Şirketimizle ve Piyalepaşa İstanbul...

Piyalepaşa Gayrimenkul AŞ, Beyoğlu Hacıhüsrev'deki arazinin tahliyesi ve konutların yıkılması ile ilgili; “Haberlerde yer alan tahliye işlemleri ilgili kamu idaresi ve otoritesinin tasarrufuyla gerçekleşmekte olup şirketimiz ile hiçbir ilişiği bulunmayan söz konusu arazide gerçekleştirilen tahliye işlemlerinin şirketimizle ve Piyalepaşa İstanbul Projesiyle bir ilgisi bulunmamaktadır” açıklamasını yaptı.

Piyalepaşa Gayrimenkul AŞ, Beyoğlu Hacıhüsrev'deki arazinin tahliyesi ve konutların yıkılması ile ilgili; "Haberlerde yer alan tahliye işlemleri ilgili kamu idaresi ve otoritesinin tasarrufuyla gerçekleşmekte olup şirketimiz ile hiçbir ilişiği bulunmayan söz konusu arazide gerçekleştirilen tahliye işlemlerinin şirketimizle ve Piyalepaşa İstanbul Projesiyle bir ilgisi bulunmamaktadır" açıklamasını yaptı.

Piyalepaşa Gayrimenkul Geliştirme Yatırımı ve Tic. AŞ, Beyoğlu Hacıhüsrev'deki yıkımlarla ilgili basın açıklaması yaptı. Şirketten yapılan açıklama şöyle:

"Piyalepaşa Gayrimenkul olarak, özel sektör eliyle yapılan Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşüm projesi olan 'Piyalepaşa İstanbul' hakkında çıkan ve gerçeğe aykırı bilgiler içeren, asılsız haberler ile ilgili, açıklık ve şeffaflık ilkemiz doğrultusunda kamuoyunu bilgilendirmek isteriz.

"SÖZ KONUSU ARAZİ MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI'NA TAHSİSLİ"

Söz konusu haberlerde bahsi geçen ve tahliyelere konu olan, mülkiyeti Hazine adına kayıtlı olup Milli Eğitim Bakanlığı'na tahsis edilmiş olan Beyoğlu ilçesi, İstiklal Mahallesi'nde kain, tapuda 2765 ada, 2 parselde kayıtlı okul arazisi, imar planı çerçevesinde 2013 yılında Şirketimiz tarafından kamu yararına terk edilmiş olup, söz konusu arazinin şirketimiz ile hiçbir ilişiği bulunmamaktadır.

"TAHLİYE İŞLEMLERİ İLGİLİ KAMU İDARESİ VE OTORİTESİNİN TASARRUFUYLA GERÇEKLEŞMEKTEDİR"

Haberlerde yer alan tahliye işlemleri ilgili kamu idaresi ve otoritesinin tasarrufuyla gerçekleşmekte olup Şirket'imiz ile hiçbir ilişiği bulunmayan söz konusu arazide gerçekleştirilen tahliye işlemlerinin ne Şirket'imizle ne de Piyalepaşa İstanbul Projesiyle bir ilgisi bulunmamaktadır.

Polat Grubu, 65 yılı aşkın süredir ülkemize değer katmak saikiyle çalışan, yaptığı tüm işlerde hukukun üstünlüğünü ilke edinen, güvenilirliği ve saygınlığıyla faaliyet gösterdiği tüm sektörlerde öncü bir şirketler grubudur. Değerli basın mensuplarının iyi niyetlerini suistimal ederek Piyalepaşa Gayrimenkul hakkında gerçeğe aykırı iddiaları gündeme getirenleri kınıyor, asılsız ve yersiz iddialara ilişkin bu açıklamamızı değerli kamuoyunun bilgilerine sunuyoruz."