GAZİANTEP - Piyade Uzman Onbaşı Mehmet Ali Çap'ın Gaziantep'teki ailesine şehadet haberi verildi - Haberler

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GAZİANTEP - Piyade Uzman Onbaşı Mehmet Ali Çap'ın Gaziantep'teki ailesine şehadet haberi verildi

AA - Fırat Özdemir - Güncel
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Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Mehmet Ali Çap'ın Gaziantep'teki ailesine şehadet haberi ulaştı.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Mehmet Ali Çap'ın Gaziantep'teki ailesine şehadet haberi ulaştı.

Şehit Çap'ın (26), Şahinbey ilçesi Akdere Mahallesi'nde yaşayan ailesine askeri yetkililerce acı haber verildi. Şehidin aile bireylerini askeri yetkililer ile yakınları teskin etmeye çalıştı.

Şehidin babaevine Türk bayrağı asıldı, mahalleye taziye çadırı kuruldu.

AA / Fırat Özdemir - Güncel

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