Piyade Uzman Çavuş Onur Doğan'ın şehadet haberi, Ankara'daki ailesine verildi - Haberler

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Piyade Uzman Çavuş Onur Doğan'ın şehadet haberi, Ankara'daki ailesine verildi

AA - Fırat Taşdemir - Güncel
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Piyade Uzman Çavuş Onur Doğan'ın şehadet haberi, Ankara'daki ailesine verildi

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Onur Doğan'ın şehadet haberi, Ankara'daki ailesine verildi.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Onur Doğan'ın şehadet haberi, Ankara'daki ailesine verildi.

Altındağ ilçesi Karapürçek Mahallesi 272. Cadde'deki bir apartmanda yaşayan şehidin ailesinin evinin bulunduğu sokağa, belediye ekiplerince taziye çadırı kuruldu. 24 yaşında şehit olan Doğan'ın babaevine Türk bayrakları asıldı.

Şehidin babası ile iki ağabeyini ziyaret eden yetkililer ve yakınları, başsağlığı dileklerini iletti.

Üç ay önce nişanlandığı öğrenilen şehidin naaşının, yarın Kızılcahamam'ın Berçinçatak Mahallesi'nde defnedileceği öğrenildi.

AA / Fırat Taşdemir - Güncel

Piyade Uzman Çavuş, Ankara, Şehit, PKK, Güncel, Haberler

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