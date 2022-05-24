Piyade Uzman Çavuş Onur Doğan'ın şehadet haberi, Ankara'daki ailesine verildi - Haberler

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Onur Doğan'ın şehadet haberi, Ankara'daki ailesine verildi.

Altındağ ilçesi Karapürçek Mahallesi 272. Cadde'deki bir apartmanda yaşayan şehidin ailesinin evinin bulunduğu sokağa, belediye ekiplerince taziye çadırı kuruldu. 24 yaşında şehit olan Doğan'ın babaevine Türk bayrakları asıldı.

Şehidin babası ile iki ağabeyini ziyaret eden yetkililer ve yakınları, başsağlığı dileklerini iletti.

Üç ay önce nişanlandığı öğrenilen şehidin naaşının, yarın Kızılcahamam'ın Berçinçatak Mahallesi'nde defnedileceği öğrenildi.