Piyade Uzman Çavuş Mehmet Karaduman Son Yolculuğuna Uğurlandı

Piyade Uzman Çavuş Mehmet Karaduman Son Yolculuğuna Uğurlandı
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Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Piyade Uzman Çavuş Mehmet Karaduman, memleketi Manisa'da düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Törene askeri ve sivil yetkililer yanı sıra aile üyeleri katıldı.

Şırnak'ta dün kalp krizi sonucu vefat eden Piyade Uzman Çavuş Mehmet Karaduman, memleketi Manisa'da son yolculuğuna uğurlandı.

Besta Ana Üs Bölgesi'nde görevli Piyade Uzman Çavuş Karaduman (45) için Saruhanlı ilçesine bağlı Koldere Mahallesi'nde cenaze töreni gerçekleştirildi.

Karaduman'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, askerlerin omuzlarında Koldere Merkez Camisi'ne getirildi.

Buradaki törene Vali Yardımcısı Nihat Kaynar, Manisa 1. Komando Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Cengiz Güven, Saruhanlı Kaymakamı Murat Acar, Saruhanlı Belediye Başkanı Ekrem Cıllı, Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, AK Parti Manisa İl Başkanı Süleyman Turgut, Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Erhan İnce, askeri ve sivil erkan ile Karaduman'ın yakınları katıldı.

İki çocuk babası olduğu öğrenilen Karaduman'ın naaşı, kılınan cenaze namazı sonrası mahalle mezarlığına defnedildi.

Kaynak: AA / Ahmet Bayram - Güncel
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