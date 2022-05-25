Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Cankaya'nın cenazesi Kütahya'da toprağa verildi - Haberler

Kilit Operasyonu bölgesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Cankaya'nın (28) cenazesi memleketi Kütahya'nın Simav ilçesinde toprağa verildi.

Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı Yeniköy'deki dedesinin evinin önünde helallik alınmasının ardından askerlerin omzunda köy meydanına taşındı.

Tören sırasında şehidin annesi Nazire, babası Niyazi ve kardeşi Oğuzhan Cankaya ayakta durmakta güçlük çekti.

Köy meydanında İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş'ın ikindi vakti kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı köy mezarlığına defnedildi.

Törene şehidin ailesi ve yakınları, Adalet Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan, Kütahya Valisi Ali Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti Kütahya Milletvekili Ahmet Tan, MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, Kütahya Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Uzun, Kütahya Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Necati Gündüz, Afyonkarahisar Garnizon Komutanı Tuğgeneral Osman Alp, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Kırbaç ve Simav Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü ile çok sayıda kişi katıldı.