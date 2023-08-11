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MANİSA-BAKAN YARDIMCISI TUZCUOĞLU, KUR'AN-I KERİM OKUDU

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Piyade Uzman Çavuş Görece, memleketi Manisa'da toprağa verildi (2)Pençe-Kilit Harekat bölgesinde bölücü terör örgütünün saldırısı sonucu 21 Temmuz'da ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede 20 gün sonra şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ege Süleyman Görece'nin cenaze törenine katılan...

Piyade Uzman Çavuş Görece, memleketi Manisa'da toprağa verildi (2)

Pençe-Kilit Harekat bölgesinde bölücü terör örgütünün saldırısı sonucu 21 Temmuz'da ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede 20 gün sonra şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ege Süleyman Görece'nin cenaze törenine katılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Refik Tuzcuoğlu; defin işleminin ardından Kur'an-ı Kerim okudu. Daha sonra törene katılanlarla birlikte dua eden Bakan Yardımcısı Tuzcuoğlu, aileye başsağlığı dileğinde bulunduktan sonra kentten ayrıldı. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Manisa Güncel Haberler

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