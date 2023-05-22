Piyade Uzman Çavuş, Boşanma Aşamasındaki Eşini Kaçırmaya Çalıştı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi E.Y.'yi kaçırmaya çalışan Piyade Uzman Çavuş Ayhan Yakarış tutuklandı. Yaklaşık bir yıldır hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Yakarış, 'silahlı tehdit ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaya teşebbüs' suçundan cezaevine gönderildi.

ORDU'nun Fatsa ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi E.Y.'yi (20) kaçırmaya çalışan Piyade Uzman Çavuş Ayhan Yakarış, tutuklandı.

Olay, cumartesi günü ilçeye bağlı Arpalık Mahallesi Fatsa- Korgan kara yolunda meydana geldi. Piyade uzman çavuş olarak görev yapan Ayhan Yakarış, boşanma aşamasındaki eşi E.Y.'nin ailesi ile birlikte yaşadığı eve gitti. Ayrılmak istemediğini söyleyen Ayhan Yakarış ile E.Y. arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Ayhan Yakarış, eşini zorla otomobile bindirerek, kaçırmaya çalıştı. Bu sırada E.Y.'nin annesi, kızını belinden tutarak engel olmaya çalıştı. Eşinin direnmesi üzerine havaya ateş eden Ayhan Yakarış, çevredekilerin tepkisi üzerine aracına binerek uzaklaştı.

Ayhan Yakarış, Fatsa İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe 'silahlı tehdit ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaya teşebbüs' suçundan tutuklanarak, cezaevine gönderildi.