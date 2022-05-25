Antalya şehidini son yolculuğuna uğurladı - Haberler

Antalya şehidini son yolculuğuna uğurladı

Şehidin baba, anne ve kız kardeşi ayakta durmakta güçlük çekti

ANTALYA - Pençe-Kilit Operasyonu'nda, teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Teğmen Abdulkadir Güler (28), Antalya'da gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin töreninde acılı anne ve baba ayakta durmakta güçlük çekti, vatandaşlar gözyaşlarına hakim olamadı.

Irak'ın Kuzeyinde yürütülen Pençe Kilit Harekatında, Meluni Dağı bölgesinde teröristlerle girilen çatışmada yaralanıp, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederek şehit olan Piyade Teğmen Abdulkadir Güler için Akdeniz Üniversitesi Kampüsü içerisinde yer alan Üniversite Camii'nde tören düzenlendi. Törene, şehidin babası Mesut, annesi Berrin ve kız kardeşi Merve Güler'in yanı sıra, Antalya Valisi Ersin Yazıcı, siyasi partilerin Antalya milletvekilleri, İl Garnizon Komutanı Piyade Albay Erdal Köse, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, siyasi partilerin temsilcileri, askeri, mülki erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende, şehidin anne, baba ve kardeşi güçlükte ayakta durabilirken, bazı yakınlarıysa sinir krizleri geçirdi. Baba Mesut Güler, oğlunun tabutu önündeki fotoğrafına uzun süre baktı. İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Şehit Güler, Türk Bayrağı'na sarılı tabutla cenaze aracına taşındı. Törene katılan birçok kişi gözyaşlarına hakim olamazken, şehidin cenazesi tekbir ve 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' sloganıyla tören alanından konvoy eşliğinde götürüldü.

Şehit Güler'in cenazesi, Uncalı Kent Mezarlığı'ndaki Garnizon Şehitliği'ne defnedildi.