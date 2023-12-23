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Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca'nın şehadet haberi Tokat'taki ailesine verildi

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Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensuplarının saldırısı sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca'nın (23) şehadet haberi, Tokat'ın Almus ilçesindeki ailesine ulaştı.

Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensuplarının saldırısı sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca'nın (23) şehadet haberi, Tokat'ın Almus ilçesindeki ailesine ulaştı.

Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, Almus Kaymakamı Emre Çömen ve Belediye Başkanı Bekir Özer, şehit Karaca'nın Ormandibi köyünde yaşayan annesi Zahide ve babası Ahmet Karaca çiftinin evini ziyaret etti.

Vali Hatipoğlu ve diğer yetkililer, aileye çocuklarının şehadet haberini vererek, başsağlığı diledi.

Ailenin yakınları ve köy sakinlerince şehidin evine Türk bayrağı asıldı.

Ailenin 7 çocuğundan biri olan Şehit Yasin Karaca'nın bekar olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

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