Piyade Sözleşmeli Er Ramazan Sarıkaya'nın Şehit Haberi

VAN'ın Gürpınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ramazan Sarıkaya'nın Balıkesir'in Sındırgı ilçesine bağlı kırsal Küçükdağdere Mahallesindeki baba evine ateş düştü.

Hakkari'de görev yapan Piyade Er Ramazan Sarıkaya, Van'ın Gürpınar ilçesinde geçirdiği trafik kazasında ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Sarıkaya, doktorların müdahalesine rağmen şehit oldu. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Van'ın Gürpınar ilçesinde, 11 Temmuz 2023 tarihinde, meydana gelen trafik kazası sonucu kahraman silah arkadaşımız Piyade Sözleşmeli Er Ramazan Sarıkaya ağır yaralanmış, personelimiz derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.Şehit Sarıkaya'nın Balıkesir'in Sındırgı ilçesine bağlı kırsal Küçükdağdere Mahallesindeki baba evine acı haber ulaştırıldı. Şehidin evine Türk bayrağı asılırken, Sarıkaya'nın cenazesi yarın ikindi namazının ardından toprağa verilecek.