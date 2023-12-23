Üye Girişi
Haberler

Irak'ta şehit olan askerin ailesine şehadet haberi ulaştı

Güncelleme:
Abone Ol

Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü tarafından yapılan saldırıda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Çağatay Erenoğlu'nun şehadet haberi, Sinop'un Boyabat ilçesinde yaşayan ailesine ulaştı. Şehadet haberinin duyulmasının ardından Erenoğlu ailesinin yakınları ve mahalle sakinleri, evin önünde toplanarak aileye taziyelerini sundu. Vali Mustafa Özarslan da şehit ailesini ziyaret ederek, başsağlığı dileğinde bulundu. Şehit Erenoğlu'nun geçen yıl yaralandığı ve tedavisinin ardından tekrar görevine döndüğü öğrenildi. Sinop Valiliği ise başsağlığı ve sabır dileklerini iletti.

Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü tarafından yapılan saldırıda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Çağatay Erenoğlu'nun şehadet haberi, Sinop'un Boyabat ilçesinde yaşayan ailesine ulaştı.

Evli ve iki çocuk babası Erenoğlu'nun Yeşilyurt köyündeki babaevine gelen askeri ve mülki yetkililer, aileye şehadet haberini iletti.

Şehadet haberinin duyulmasının ardından Erenoğlu ailesinin yakınları ve mahalle sakinleri, evin önünde toplanarak aileye taziyelerini sundu.

Vali Mustafa Özarslan da şehadet haberinin verilmesinin ardından fenalaşan ve sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan şehit ailesini ziyaret ederek, başsağlığı dileğinde bulundu.

Bu arada şehit Erenoğlu'nun geçen yıl Pençe-Kilit Operasyonu'nda yaralandığı ve tedavisinin ardından tekrar görevine döndüğü öğrenildi.

Sinop Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz Boyabat ilçesi Yeşilyurt köyünden Piyade Sözleşmeli Er Çağatay Erenoğlu'na Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı ve sabırlar diliyoruz." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA / Güncel

Boyabat Piyade Sinop Irak Güvenlik Terör Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Dün gece İstanbul, İzmir ve Ankara'da Deprem Oldu mu? 23 Aralık'ta Deprem Oldu mu? Son Dakika Deprem Haberleri! Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi'nin yeni rektörü kim oldu? Rektör Nevzat Şimşek kimdir? Fenerbahçe Üniversitesi'nin yeni rektörü kim oldu? Rektör Fatma Kanca kimdir? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 23 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 23 Aralık Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 23 Aralık İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? 23 Aralık Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 23 Aralık 2023 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! 23 Aralık Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? 23 Aralık 2023 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 23 Aralık Resmi Gazete yayımlandı! 32366 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 23 Aralık Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? 25 Aralık 2023 Günlük Burç Yorumları: 25 Aralık Pazartesi burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? 23 Aralık Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? 23 Aralık İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? 23 Aralık Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? 23 Aralık Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title