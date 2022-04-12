Son dakika haberleri | Pitbullunu saldırttığı iddia edilen sanık: Birisine bir şey yapmak istesem silahla yapardım, köpeği kullanmam

BEYOĞLU'nda ağızlıksız gezdirdiği pitbull ırkı köpeği için uyarılması üzerine tartıştığı kişilerin üzerine saldırttığı iddiasıyla 3 yıla kadar hapsi istenen Orhan Yıldırım, "Eğer birisine bir şey yapmak istesem silahla yapardım, köpeği kullanmam" dedi. Sanığın "Tut" demesi üzerine saldırıya uğradığını iddia eden Bilgin Elbay ise "Dişi derime geçti, kuduz aşısı oldum. Şikayetçiyim" dedi.

Olay, 15 Şubat'ta saat 13.00 sıralarında Tophane Hacımimi Mahallesi Karabaş Mektebi Sokak'ta meydana geldi. Sokak esnafı, pitbull ırkı köpeğini ağızlıksız gezdiren sahibini, tehlikeli olduğu gerekçesiyle uyardı. Bu nedenle esnaf ile köpeğin sahibi arasında tartışma çıktı. Şüpheli Orhan Yıldırım, köpeğinin tasmasını gevşeterek Muzaffer Akçayır'ın üzerine saldı. Köpek, üzerine atladığı Akçayır'ı yere düşürdükten sonra bacağını ısırdı. Köpek, olay yerindeki Bilgin Elbay'ı da ısırdı. Sahibi köpeğiyle birlikte koşarak olay yerinden kaçtı. Pitbull ırkı köpeğin esnafa saldırdığı anlar cep telefonuna ve güvenlik kamerasına yansıdı.

"ELİNDE TASMA YOKTU"

TAHLİYESİNİ TALEP ETTİ

TUTUKLULUK HALİ DEVAM

"BİR SANTİM DAHA GİRSEYDİ GÖĞSÜMÜ PARÇALAYACAKTI"

İDDİANAME

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Demirören Haber Ajansı / Güncel