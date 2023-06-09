Pitbullu kavgada ölüme neden olan sanığa 18 yıla kadar hapis istemi

BAŞAK AKBULUT YAZAR/ZEYNEP YEŞİLDAL - Fatih'te pitbull cinsi iki köpekle kendisine saldıran gruba silahla ateş açarak bir kişinin ölümüne neden olduğu iddiasıyla tutuklanan K.A. hakkında, "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

BAŞAK AKBULUT YAZAR/ZEYNEP YEŞİLDAL - Fatih'te pitbull cinsi iki köpekle kendisine saldıran gruba silahla ateş açarak bir kişinin ölümüne neden olduğu iddiasıyla tutuklanan K.A. hakkında, "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Fatih'te 6 Aralık 2022'de İlçe Emniyet Müdürlüğüne silahla yaralama olduğuna ilişkin ihbar geldiği, olay yerine giden ekiplerin, kaldırımda yaralı şekilde yatan bir kişiyle karşılaştığı anlatıldı.

Yerde yatan Poyraz Gelener'in (25) yanında biri Afganistan uyruklu iki arkadaşının bulunduğu, kamera kayıtlarından yapılan inceleme sonucu ateş eden kişinin sanık K.A. (28) olduğunun anlaşıldığı, olay yerindeki pitbull cinsi iki köpeğin Gelener'e ait olduğunun tespit edildiği kaydedildi.

İddianamede tarafların ifadelerine de yer verildi. Bilgisine başvurulan Afganistan vatandaşı Ahmad Poyalzai'nin, olay günü Kumkapı'ya iş görüşmesine gittiği sırada maktulü, yanında biri büyük biri küçük pitbull cinsi iki köpekle gördüğünü anlattığı belirtildi.

Maktulle sahilde yürüdükleri sırada dar kaldırımda karşıdan gelen sanıkla omuzlarının sürtüştüğünü, bunun üzerine özür dilediğini söyleyen Poyalzai'nin, maktulün köpeğin zincirlerini kendisine verdiğini ve sanığa yumruk attığını, sanığın da yere düştüğünü aktardığı kaydedildi.

Poyalzai'nin, köpekleri kimseye zarar vermemesi için demirlere bağladığını, arkasını döndüğünde maktulün yerde yattığını gördüğünü belirterek, "Maktulün elinde bıçak görmedim. Sanığın bize doğru 4-5 el ateş ettiğini düşünüyorum. Bacaklarımızın kenarından mermiler geçti." dediği ifade edildi.

Olay gecesi maktulün yanında bulunan Cumali Kandemir de ifadesinde Poyalzai ile benzer ifadeler kullandı.

İddianamede yer alan ifadelere göre sanık K.A. ise olay günü sivil kıyafetle yürürken karşıdan maktulü yanında iki kişi ve ağızlığı bulunmayan pitbull cinsi iki köpekle gördüğünü anlattı.

Küçükken köpek tarafından ısırıldığı için köpeklerden korktuğunu aktaran K.A, "Yanlarından geçerken köpeklerden uzak durmaya çalıştığım için birine omzum çarptı. Çarptığım kişi, 'Önüne baksana lan.' dedi. Polis memuru olduğumu, işe gittiğimi söyledim. Akabinde maktul, köpeğin tasmasını yanındakine verip küfür etti ve çeneme yumruk attı. Bana saldırdı, yere düştüm. Köpekleri üzerime kışkırttı. Elinde 10 santimetre boylarında bıçak görünce ayağa kalktım. Havaya 4 el ateş ettim. Köpekler saldırmaya devam edince elimle yüzümü kapatarak köpeklere ateş ettim. Elimi yüzümden çekince maktulün yerde yattığını gördüm. Hemen 112'yi aradım." şeklinde ifade verdi.

İddianamede, dosyaya giren raporlara göre maktulün vücudunun iki yerinden ateşli silahla öldürücü mahiyette yaralandığı, sanığın ise boynunda, dudağında ve yüzünde ekimozlar tespit edildiği kaydedildi.

Olayın hemen öncesinde maktulün sanığa yumruk attığı belirtilen iddianamede, bu nedenle haksız tahrik hükümlerinin uygulanması gerektiğine işaret edildi.

Sanık hakkında "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Tutuklu sanık K.A'nın yargılanmasına temmuzda başlanacak.