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Pitbull Cinsi Köpek Ata Saldırdıktan Sonra Kayboldu

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Bursa'da caddeye çıkan ata saldırdıktan sonra kaybolan pitbull cinsi köpek, Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi'nde kontrol altında tutulacak.

BURSA'da caddeye çıkan ata saldırdıktan sonra kaybolan pitbull cinsi köpek, Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi'nde kontrol altında tutulacak.

Olay, 10 Eylül'de öğle saatlerinde, Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi Alparslan Türkeş Caddesi'nde meydana geldi. Boynuna bağlı iple dolaşan pitbull cinsi köpek, caddeye çıkan atı kovalayarak bacağından ısırdı. Kanlar içinde kalan at ile saldıran köpek daha sonra kayboldu. Olay günü bölgeye giden Osmangazi Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, yoğun çalışmaya rağmen köpek ile atı bulamadı.

Pitbull cinsi köpek dün, 2 kişi tarafından Osmangazi Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne teslim edildi. Ata saldırdığı belirlenen köpek, Sahipsiz Havyan Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi'nde koruma altında tutuluyor. Osmangazi Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Kadir Özdemir, "Köpeğin, ata saldırma görüntüsünü izleyen iki genç yolda köpeği bulup bize getirdi. Pitbull cinsi olan bu köpeğin özelliği, insanlara zarar vermeyip, hayvanlara saldırması. Sahibi olmayan köpek, barınağımızda koruma altında tutulacak. Yaralı olan ata ise ulaşamadık. Sahibinin alıp götürdüğünü düşünüyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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