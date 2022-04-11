Pistoletto'nun Barış Sembolü Eseri Karkamış'ta - Haberler

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Pistoletto'nun Barış Sembolü Eseri Karkamış'ta

DailyMotion.com - Güncel
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İtalyan Sanatçı Michelangelo Pistoletto'nun, Hitit ve Roma dönemine ait taşlarla oluşturduğu barışın ve birlikte yaşamın sembolü 'Üçüncü Bahçe' eseri, Gaziantep'in Karkamış ilçesinde sergilenmeye başladı.

İtalyan Sanatçı Michelangelo Pistoletto'nun, Hitit ve Roma dönemine ait taşlarla oluşturduğu barışın ve birlikte yaşamın sembolü 'Üçüncü Bahçe' eseri, Gaziantep'in Karkamış ilçesinde sergilenmeye başladı

DailyMotion.com / Güncel

Gaziantep, İtalyan, Bahçe, Roma, Güncel, Haberler

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