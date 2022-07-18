Pişkinliğin bu kadarı pes dedirtti kadın polisi önce taciz ettiler sonra sosyal medyada yayınladılar

Bir grup erkek, görev yapan güzel bir kadın polis memurunu taciz ettikleri anları kameraya aldı.Ardından sosyal medyada paylaştı.

BEŞ ADAMI GÖSTERİYOR

Görüntüler, polis memurunu taciz eden ve bağırarak uygunsuz yorumlarda bulunan beş adamı gösteriyor. TikTok'ta paylaşılan görüntüler, 2.8 milyondan fazla izlendi.

Polislerle yaşanan karşılaşmalarla ilgili görüntüleri düzenli olarak paylaşan sosyal medya kullanıcısı blackmagictvv tarafından paylaşılan görüntüler için "Kesinlikle yanlış alanda" notu düşüldü. Görüntülerin nerede çekildiği ya da polis memurunun kimliği bilinmiyor.

"SENİN ALANIN MANKENLİK OLMALI"

Görüntülerde, adamlardan birinin "Lanet olsun, bu kadın epey güzel" ve "Bu kadın güzel, polis değil manken olmalı" gibi lafları duyuluyor.

Görüntüleri izleyen yaklaşık 3 milyon kişinin neredeyse tamamı tarafından eleştirilen video, 3 binden fazla yorum aldı. Bunların büyük çoğunluğu, görevdeki bir polis memurunu taciz eden adamlara ateş püskürdü. Bir kişi, "Dış görünüşünden ötürü işini yapan birini taciz ediyorlar" diye yazdı.