Pişkin hırsız kargo aracından malzeme çaldı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde park halindeki kargo aracından malzeme çalan pişkin hırsızın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Polis, eşkalini tespit ettiği hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.

Pişkin hırsız herkesin gözü önünde kargo aracından böyle hırsızlık yaptı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde pişkin hırsız herkesin gözü önünde, park halindeki kargo aracından malzeme çaldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İlginç hırsızlık olayı, ilçenin 15 Temmuz Caddesinde meydana geldi. Kargo dağıtımına çıkan bir kargocu, park ettiği aracının ön camını kapatmadığını fark eden hırsız, açık camdan açtığı aracın kapısından, araçta bulunan ve dağıtılmayı bekleyen malzemeleri poşete koyarak oradan uzaklaştı. O anlar ise bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, kargo aracını gözüne kestiren hırsız, önce sağ kapıyı açmaya çalışıyor, sağ kapı açılamayınca, camı acık bırakılan sol kapıdan içerden kapıları açan hırsız, ön yolcu koltuğunda bulunan malzemeleri soğukkanlılıkla poşete dolduruyor. Aynı soğukkanlılıkla kapıları kontrol eden hırsız daha sonra çaldığı malzemelerle olay yerinden ayrılıyor.

Bir esnafın şüphelenmesi de kameraya yansıdı

Görüntülerde hırsızın rahat tavırlarla kargo aracını eşya çalması bir esnafın dikkatini çektiği görülüyor. Hırsız, olay yerinden uzaklaşana kadar arkasından bakan esnafın kararsızlığı da saniye saniye kameraya yansıdı.

Polis, görüntülerden eşkalini tespit ettiği hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.