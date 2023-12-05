PISA Testi Sonuçlarına Göre Kovid-19 Salgınında Eğitimde Gerileme

OECD tarafından düzenlenen PISA testi sonuçlarına göre, Kovid-19 salgını döneminde dünya genelinde matematik ve okuma alanında gerileme yaşandığı ortaya çıktı. Almanya, Hollanda ve İzlanda gibi ülkelerde matematikte büyük düşüşler görülürken, Arnavutluk matematikte en büyük düşüşü yaşadı. Okuma konusunda ise dünya genelinde ortalama 10 puanlık bir düşüş kaydedildi.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından düzenlenen Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA), Kovid-19 salgını döneminde, dünya genelinde matematik ve okuma alanında gerileme olduğunu gösterdi.

OECD, 37 üye ülke ve 44 ortak ülke kapsamında düzenlenen PISA testine ilişkin sonuç raporunu yayımladı. Söz konusu sonuçlar, Kovid-19 salgınında dünya genelinde eğitimde bir gerileme olduğunu ortaya koydu.

Rapora göre, Almanya, Hollanda ve İzlanda'da, 2018'te yapılan teste kıyasla, matematikte yaklaşık 25 puanlık bir düşüş görülürken, dünya genelinde ise 15 puanlık bir düşüş kaydedildi.

Matematik alanında 69 puanla en büyük düşüşü gösteren Arnavutluk'u, 39 puanla Ürdün'ün takip etti.

Okuma konusunda ise dünya genelinde ortalama 10 puanlık düşüş görüldü.

Genellikle her 3 yılda bir yapılan söz konusu test, salgın nedeniyle gecikerek, 2022'de 15 yaş grubuna uygulanmıştı.

OECD tarafından 2000'den bu yana uygulanan test, 15 yaşındaki öğrencilerin matematik, okuma ve fen alanlarındaki becerilerini ölçüyor.