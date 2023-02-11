PIRLANTA APARTMANI'NDA 128 SAAT SONRA GELEN MUCİZE Güncel Haberler KAHRAMANMARAŞ'ta görev yapan Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı'na bağlı ekipler, Pırlanta Apartmanı enkazından iki çocuğa ulaştı. KAHRAMANMARAŞ'ta görev yapan Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı'na bağlı ekipler, Pırlanta Apartmanı enkazından iki çocuğa ulaştı. Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Depremde yıkılan apartmanlardan olan Hayrullah Mahallesi'ndeki Pırlanta Apartmanı'nda görev alan Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı'na bağlı ekipler, 128 saat sonra 8 ve 12 yaşında oldukları tahmin edilen 2 çocuğa ulaştı. Çocuklar enkazdan çıkarılırken, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalede sağlık durumlarının iyi olduğu belirlendi. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde Azerbaycan'dan gelen ekiplerin çocukları enkazdan çıkardıkları görüldü. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Kahramanmaraş Azerbaycan Güncel Haberler

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