Piraziz'de heyelan nedeniyle grup yolu ulaşıma kapandı - Haberler

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Piraziz'de heyelan nedeniyle grup yolu ulaşıma kapandı

AA - Gültekin Yetgin - Güncel
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Piraziz'de heyelan nedeniyle grup yolu ulaşıma kapandı

Piraziz'de heyelan nedeniyle üç köyün ulaşımının sağlandığı grup yolu ulaşıma kapandı.

PİRAZİZ, GİRESUN (AA) - Piraziz'de heyelan nedeniyle üç köyün ulaşımının sağlandığı grup yolu ulaşıma kapandı.

Kar erimelerinin etkisiyle kayan toprak Örnekköy, Esentepe ile Kılıçlı köylerinin ulaşımının sağlandığı grup yoluna sürüklendi.

Ulaşıma kapanan yolun açılması için Piraziz İlçe Özel İdare Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

AA / Gültekin Yetgin - Güncel

Örnekköy, Piraziz, kar, Güncel, Haberler

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