Pir Sultan Abdal Kültür Derneğinden Sivas olaylarının 29. yılına ilişkin açıklama

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Sivas Şube Başkanı Hidayet Yıldırım, Sivas'ta 2 Temmuz 1993'te çıkan olaylarda hayatını kaybedenleri anacaklarını söyledi.

Yıldırım, dernek binasında yaptığı açıklamasında, barış, adalet ve kardeşçe yaşamak için yine Madımak'ta olacaklarını belirtti.

Her türlü ayrımcılığın karşısında olduklarını dile getiren Yıldırım, "Demokrasinin tüm kurallarının ve kurumlarının işletilmesini talep etmek, en temel talebimiz olan eşit yurttaşlık hakkımızı haykırmak için yarın derneğimizin önünde dostlarımızla buluşup Madımak Oteli'nin önüne yürüyeceğiz. Ülkemizin ve dünyanın dört bir yanından gelen yoldaşlarımızla bir kez daha bir araya geleceğiz." dedi.

Yıldırım, kime karşı olursa olsun nefret söylemlerinin en ağır şekilde cezalandırılması gerektiğini sözlerine ekledi.