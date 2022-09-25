Pink Floyd'un Polonya konseri, solistin Ukrayna'yla ilgili ifadeleri nedeniyle iptal edildi

Ünlü İngiliz rock grubu Pink Floyd'un Polonya'da vereceği konser, grubun solisti Roger Waters'ın Ukrayna-Rusya savaşına dair ifadeleri nedeniyle iptal edildi.

BBC'nin haberinde, konser organizatörü Live Nation Polonya'nın, konserin iptal edildiğini duyurduğu belirtildi.

Haberde, Waters'ın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin eşi Olena Zelenska'ya yazdığı mektubun, konserin iptaline yol açtığı ifade edildi.

Waters'ın, mektupta, Ukrayna'daki "aşırı milliyetçilerin Ukrayna'yı yıkıcı savaşa" sürüklediği ifadesini kullandığı belirtildi.

Mektupta, Waters'ın, Zelenskiy'i seçim kampanyasında Donbas bölgesine barışı getireceği sözünü tutamamakla suçladığı ve savaşla ilgili Rusya'nın sorumluluğuna değinmediği ifade edildi.

Olena Zelenska'nın ise mektuba cevaben Rusya'nın Ukrayna'yı işgal ettiği, sivilleri öldürdüğü ve şehirleri işgal ettiğine dikkat çekerek, "Roger Waters, barışı başka bir ülkenin başkanından istemeliydin." ifadesini kullandığına yer verildi.

Öte yandan, Krakow Belediyesi meclis üyelerinden Lukasz Wantuch'ın da halkı konseri boykot etmeye davet ettiği ve belediye meclisinde de Waters'ın "istenmeyen adam ilan edilmesi için" teklif verildiği belirtiliyor.