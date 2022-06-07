Pink Floyd grubunun davulcusu Nick Mason, İstanbul'da konser verdi - Haberler

Pink Floyd grubunun davulcusu Nick Mason, "Nick Mason's Saucerful of Secrets" grubuyla Volkswagen Arena'da hayranlarıyla bir araya geldi.

Beşiktaş Kültür Merkezinden (BKM) yapılan açıklamaya göre, BKM ve Pozitif organizasyonuyla gerçekleştirilen konserde, Pink Floyd grubunun şarkıları hep bir ağızdan söylendi.

Grubun solisti Mason, sevenlerine Türkçe "Hoş geldiniz" diyerek kısa bir konuşma yaptı ve "Bu konser için Türkiye'ye gelmem 57 yılımı aldı." dedi.

Konserin açılışını "Days" parçasıyla yapan grup, konser için hazırladığı repertuvarda "Arnold", "Emily", "Astronomy", "Bike", "Saucerful", "Burning Bridges", "Remember Days", "Fearless", "Childhoods End" gibi sevilen parçalarına yer verdi. ???????