Pınarhisar ve Vize'de Yerel Hizmetler Devam Ediyor

Pınarhisar Kaymakamı Rabia Naçar Çanakcıoğlu, Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezini ziyaret etti.

Merkezde incelemede bulunan Çanakcıoğlu, çalışmalar hakkında kurum yetkililerinden bilgi aldı.

Çanakcıoğlu daha sonra özel gereksinimli bireylerle bir araya geldi.

Doğal gaz çalışması

Vize ilçesinde doğal gaz çalışmaları sürüyor.

Belediye Başkanı Ercan Özalp, ekiplerin Kale Mahallesi'nde sürdürdüğü çalışmaları inceledi.

Yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi alan Özalp, ilçenin tamamına doğal gazı ulaştırmak için çalıştıklarını belirtti.

Ekiplerin hızla çalışmaları sürdürdüğünü ifade eden Özalp, ana hattın tamamlanmasıyla servis hatları ve bina önlerine kutular konulacağını kaydetti.

Metruk binalar yıkılıyor

Lüleburgaz ilçesinde metruk binaların yıkım çalışmaları devam ediyor.

Lüleburgaz Kaymakamlığı ile belediye tarafından sürdürülen çalışmalar kapsamında çevre güvenliği tehdidi oluşturduğu tespit edilen bir metruk binanın yıkımı gerçekleştirildi.

Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, yaptığı yazılı açıklamada, güvenlik gerekçesiyle ilçedeki metruk binaların yıkımlarının devam ettiğini kaydetti.