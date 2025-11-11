Pınarhisar Kaymakamı Özderin Esnafları Ziyaret Etti

Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, esnaf ziyaretinde bulundu.

Özderin, çarşı esnafını ziyaret ederek, işlerinin hayırlı ve bereketli olmasını dinledi.

Ziyaretlerde esnaflarla bir süre sohbet eden Özderin, isteklerini dinledi.

Umre kafilesi uğurlandı

Pınarhisar'da umre kafilesi kutsal topraklara uğurlandı.

İlçe Müftülüğünden yapılan açıklamada, Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonu ile umre ziyaretlerinin devam ettiği bildirildi.

Kurtuluş Camisinde düzenlenen törende, İlçe Müftüsü Hasan Hüseyin Uluçınar, Kur'an-ı Kerim okudu.

Umre kafilesi okunan ilahiler eşliğinde kutsal topraklara uğurlandı.