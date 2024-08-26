Üye Girişi
Haberler

Pınarhisar Kaymakamı Köy İncelemesi Yaptı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pınarhisar Kaymakamı Rabia Naçar Çanakcıoğlu, Köylere Hizmet Götürme Birliği yatırım programı kapsamında yapılan çalışmaları inceledi ve köy muhtarlarından bilgi aldı. Çanakcıoğlu, incelemelerin ardından vatandaşlarla sohbet etti.

Pınarhisar Kaymakamı Rabia Naçar Çanakcıoğlu incelemede bulundu.

Çanakcıoğlu, Köylere Hizmet Götürme Birliği yatırım programı dahilinde yapılan çalışmaları inceledi.

Köy muhtarlarından bilgi alan Çanakcıoğlu, yatırımların devam edeceği belirtti.

Çanakcıoğlu, incelemelerinin ardından vatandaşlarla sohbet etti.

Motosiklet sürücüleri bilgilendirildi

Vize ilçesinde motosiklet sürücüleri trafik kuralları hakkında bilgilendirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri trafik denetimlerini sürdürüyor.

Ekipler denetimde motosiklet sürücülerine kask ve koruyucu ekipman kullanımı, trafik işaretleri, yaya geçitlerinde öncelik gibi konularda bilgi verdi.

Bilgilendirme faaliyetlerinin devam edeceği belirtildi.

Kaynak: AA / Güncel

Köylere Hizmet Götürme Birliği Pınarhisar Ulaşım Politika Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Neler Oluyor Hayatta sunucuları kim? Nur Tuğba Namlı programdan neden ayrıldı? Selen Görgüzel kimdir, kaç yaşında? İlknaz Bektaş'ın sağlık durumu nedir? Neler Oluyor Hayatta sunucusu neden değişti? Neler Oluyor Hayatta Nur Tuba neden yok? Narin bulundu mu? 26 Ağustos Diyarbakır'da kaybolan Narin nerede? Son dakika gelişmeleri... Roblox ne zaman açılacak? 26 Ağustos Pazartesi Roblox açılır mı? Roblox neden engellendi? Roblox ile ilgili son gelişmeler... KPSS ÖN LİSANS BAŞVURU: KPSS ön lisans başvurusu ne zaman? Başvuru ekranı! TRT Spor yayın akışı 26 Ağustos! Bu akşam hangi maçlar var? TRT Spor canlı izleme linki! Az önce deprem mi oldu? 26 Ağustos en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 26 Ağustos Pazartesi günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Masterchef'te dün akşam kim elendi, kim veda etti? Masterchef Ümmühan elendi mi? RİZESPOR- FENERBAHÇE MAÇINDAN KARELER #128248 GELİNİM MUTFAKTA 26 AĞUSTOS 2024 CANLI İZLE || Gelinim Mutfakta kim kazandı? Gelinim Mutfakta sunucusu değişti mi? Nursel Ergin neden yok? Bu hafta Süper Lig'de hangi maçlar var? Süper Lig 3. hafta hangi maçlar var, ertelenen maçlar ne zaman oynanacak? HAMSTER KOMBAT 26 AĞUSTOS GÜNLÜK ŞİFRE KOMBO KARTLARI | Hamster Kombat yeni şifre ne, nasıl kullanılır? Hamster Kombat nedir? 26 Ağustos 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları! 26 Ağustos günlük burç yorumu... Trabzonspor-Kayserispor maçı ne zaman, ertelendi mi? Trabzonspor-Kayserispor maçı şifresiz mi? 26 AĞUSTOS TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? MasterChef tiramisu! En güzel tiramisu tarifi! Tiramisu tarifi nasıl yapılır? Tiramisu için malzemeler! 26 Ağustos 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 26 Ağustos Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 26 Ağustos 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle!
title