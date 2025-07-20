Pınarhisar Kaymakamı Esnafları Ziyaret Etti, Vize'de Kültür Festivali Duyuruldu

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Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, esnafları ziyaret ederek taleplerini dinledi ve bol kazanç diledi. Ayrıca, Vize'de 21-23 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek 16. Tarih ve Kültür Festivali'nde ünlü sanatçıların sahne alacağı açıklandı.

Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, esnaf ziyaretinde bulundu.

Özderin, çarşı esnafını ziyaret ederek, esnaflarla bir süre sohbet etti.

İsteklerini dinleyen Özderin, esnaflara bol ve bereketli kazanç diledi.

Vize Tarih ve Kültür Festivali yapılacak

Vize'de 16. Tarih ve Kültür Festivali yapılacak.

Belediye Başkanı Ercan Özalp, yaptığı yazılı açıklamada, festivalin 21-23 Ağustos tarihlerinde yapılacağını belirtti.

Festivalde sanatçı Coşkun Sabah, Özgür Can Çoban, Bendeniz ve Zara'nın sahne alacağını aktaran Özalp, sanatçıların bir birinden güzel şarkıları seslendireceğini kaydetti.

Özalp, festivalin her geçen yıl çok daha coşkulu kutlandığını ifade etti.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel
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