Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin Köy Ziyaretlerini Sürdürüyor

Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin Köy Ziyaretlerini Sürdürüyor
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Köylerde vatandaşlarla bir araya gelen Kaymakam Özderin, istekleri dinleyip yatırımları inceledi. Ayrıca Kırklareli’nde eğitim değerlendirme toplantısı yapıldı.

Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, köy ziyaretlerini sürdürüyor.

Özderin, ziyaretler kapsamında Erenler, Tozaklı ve Sütlüce köylerinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Vatandaşların isteklerini dinleyen Özderin, köylerde devam eden yatırımları inceleyip yetkililerden bilgi aldı.

Eğitim değerlendirme toplantısı yapıldı

Kırklareli'nde eğitim değerlendirme toplantısı yapıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Hilal Liliyar Özefsun başkanlığında, müdürlük binasında gerçekleştirilen toplantıda, 2024-2025 eğitim öğretim yılı çalışmaları değerlendirildi.

Toplantıda kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi, akademik başarının artırılması, disiplin süreçleri, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli uygulamaları görüşüldü.

Toplantıya, il milli eğitim müdür yardımcıları, şube müdürleri ile okul müdürleri katıldı.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel
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