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Pınarhisar Kaymakamı başarılı sporcuları kabul etti

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Pınarhisar Kaymakamı Rabia Naçar Çanakcıoğlu, Çanakkale'de dereceye giren sporcuları makamında kabul etti. Çanakcıoğlu, sporculara Türkiye finalleri müsabakalarında başarılar diledi.

Pınarhisar Kaymakamı Rabia Naçar Çanakcıoğlu, başarılı sporcuları makamında kabul etti.

Çanakcıoğlu, ziyarette, Çanakkale'de gerçekleştirilen floor curling grup yarışmalarında dereceye sporcuları tebrik etti.

Sporcuların başarılarıyla gururlandıklarını ifade eden Çanakcıoğlu, 22 Mart'ta yapılacak Türkiye finalleri müsabakalarına katılmaya hak kazanan sporculara başarılar diledi.

Sanayi sitesi yapılacak

Demirköy ilçesinde yeni sanayi sitesi yapılacak.

Demirköy Belediye Başkanı Recep Gün, yaptığı yazılı açıklamada, ilçede yeni küçük sanayi sitesi yapacaklarını bildirdi.

İlçedeki mevcut sanayinin eski ve elverişsiz olduğunu ifade eden Gün, ilçeye yakışır modern bir sanayi inşa edeceklerini kaydetti.

Hem sanayi esnafının hem de sanayide tamir yaptıran vatandaşların konforlu bir alana kavuşacağını aktaran Gün, en kısa sürede yeni sanayi için işlemlere başlayacaklarını belirtti.

"Hoş Geldin Bebek Projesi"

Pınarhisar Belediyesince "Hoşgeldin Bebek Projesi" çalışmaları sürüyor.

Belediye Başkanı İhsan Talay, proje kapsamında, yeni doğan bebeklerin ailelerini ziyaret ederek, hediye takdim ediyor.

Ziyaretlerde yeni doğan bebeklerin ailelerine hediye verildiğini ifade eden Talay, "İlçemizde yeni doğan bebeklerimize hediyelerini gönderdik. Mutlu, huzurlu ve sağlıklı bir gelecek onların olsun. Ailesine, milletine, insanlığa hayırlı birer evlat olmaları temennisiyle anne ve babaları tebrik ediyorum." diye konuştu.

Çocuk parkı yapılıyor

Vize Belediyesince çocuk parkı yapılıyor.

Belediye Başkanı Ercan Özalp, Devlet Mahallesi Menekşe sokakta yapılan çocuk parkındaki çalışmaları inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Çocukların özgürce oynayıp eğlenecekleri yeni alanlar oluşturduklarını ifade eden Özalp, parkta çocuklar için oyun aletleri ve spor aletlerinin yer alacağını belirtti.

Özalp, parkın en kısa sürede hizmete açılacağını kaydetti.

Kaynak: AA / Güncel

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