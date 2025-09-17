Haberler

Pınarhisar'daki 7 Köyde Yangınlarla Mücadele İçin Su Tankeri Dağıtıldı

Kırklareli İl Özel İdaresi, Pınarhisar ilçesine bağlı 7 köye yangınlarla mücadele amacıyla su tankeri teslim etti. Yangınlarda ilk müdahalede su tankerlerinin önemine vurgu yapıldı.

Kırklareli İl Özel İdaresi ile Pınarhisar Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliğince yangınlarla mücadele için 7 su tankeri alındı.

Su tankerleri ilçeye bağlı Ataköy, Hacıfaklı, Erenler, Osmancık, Çayırdere, Akören ve Evciler köylerine teslim edildi.

Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, köylerde yangınlara ilk müdahalenin su tankerleriyle yapılacağını belirtti.

Yangında ilk müdahalenin çok önemli olduğunu ifade eden Özderin, itfaiye ve diğer ekiplerin yangına ulaşma sürecinde, yangının büyümesinin ve yayılmasının tankerler yardımıyla önlenebileceğini kaydetti.

