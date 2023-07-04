Pınarhisar'da yol yapım çalışması sürüyor

Pınarhisar'da Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Beylik Mahallesi'nde kaldırım düzenleme ve yol yapım çalışması yapıyor. Belediye Başkanı İhsan Talay, çalışmaları inceleyip bilgi aldı. Kaymakam Betül Büyükkılıç ise şehit aileleri ve gazileri ziyaret etti ve isteklerini dinledi.