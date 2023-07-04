Üye Girişi
Haberler
Pınarhisar'da yol yapım çalışması sürüyor

Pınarhisar'da yol yapım çalışması sürüyor

Güncel Haberler

Pınarhisar'da Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Beylik Mahallesi'nde kaldırım düzenleme ve yol yapım çalışması yapıyor. Belediye Başkanı İhsan Talay, çalışmaları inceleyip bilgi aldı. Kaymakam Betül Büyükkılıç ise şehit aileleri ve gazileri ziyaret etti ve isteklerini dinledi.

Pınarhisar'da yol yapım çalışması sürüyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Beylik Mahallesi'nde kaldırım düzenleme ve yol yapım çalışmasında bulunuyor.

Belediye Başkanı İhsan Talay, çalışmaları inceleyip yetkililerden bilgi aldı.

Kaymakam Büyükkılıç'dan ziyaretler

Pınarhisar Kaymakamı Betül Büyükkılıç, şehit aileleri ve gazileri ziyaret etti.

Büyükkılıç, ziyaretlerde şehit aileleri ve gazilerin isteklerini dinledi.

Şehit aileleri ve gazileri her fırsatta ziyaret ettiklerini belirten Büyükkılıç, bu ülkenin şehit ve gazilerin mücadeleleri ile kazanıldığını kaydetti.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel

Fen İşleri Müdürlüğü İhsan Talay Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title