Belediye Başkanı İhsan Talay, Camikebir ve Beylik mahallelerinde devam eden çalışmaları inceleyip yetkililerden bilgi aldı. Talay, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçede yol yapım çalışmalarını yüzde 40 tamamladıklarını belirtti. Pınarhisar'da en büyük yatırımları gerçekleştirdiklerini ifade eden Talay, ilçenin tamamında altyapıyı tamamlayıp yol yapım ve kaldırım düzenlemesini gerçekleştirdiklerini söyledi.

Pınarhisar'da yol yapım çalışmaları sürüyor.

Belediye Başkanı İhsan Talay, Camikebir ve Beylik mahallelerinde devam eden çalışmaları inceleyip yetkililerden bilgi aldı.

Talay, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçede yol yapım çalışmalarını yüzde 40 tamamladıklarını belirtti.

Pınarhisar'da en büyük yatırımları gerçekleştirdiklerini ifade eden Talay, ilçenin tamamında altyapıyı tamamlayıp yol yapım ve kaldırım düzenlemesini gerçekleştirdiklerini söyledi.

Kaliteli hizmet ve vatandaş odaklı anlayış ile çalıştıklarını anlatan Talay, "Pınarhisar'ımıza tarihinin en büyük yatırımlarını ve en büyük hizmetleri yapmanın mücadelesini veriyoruz. Altyapı çalışmalarımızın tamamladığı cadde ve sokaklarımızı ilçemize yakışır modern ve konforlu bir hale getirdik getirmeye devam ediyoruz. Altı ayda ilçemizin üstyapısını yüzde 40 bitirdik. Ekiplerimiz şuanda Camikebir Mahallesi'nde 8 sokakta, Beylik Mahallesi'nde 16 sokak ile 5 caddede çalışmalarını yürüyor. Ekim ayına kadar ise tüm üstyapı çalışmalarımızı tamamlayacağız." diye konuştu.

Elektrik kesintisi

Pınarhisar'da iki köyde elektrik kesintisi yapılacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında ilçeye bağlı Poyralı ve Soğucak köylerine 22 Mayıs Pazartesi günü bir süre enerji verilmeyecek.

Söz konusu kesintiler 09.00-18.00 saatlerinde uygulanacak.