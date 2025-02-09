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Pınarhisar'da TOKİ Okul İnşaatı İncelendi

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Pınarhisar Kaymakamı Rabia Naçar Çanakcıoğlu, TOKİ 1. Etap okul inşaatında incelemelerde bulunarak, okulun büyük oranda tamamlandığını ve gelecek yıl eğitim-öğretime açmayı hedeflediklerini açıkladı.

Pınarhisar Kaymakamı Rabia Naçar Çanakcıoğlu, TOKİ 1. Etap okul inşaatında incelemede bulundu.

Okul binasını gezen Çanakcıoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Doğan'dan bilgi aldı.

Çanakcıoğlu, TOKİ projesi kapsamındaki okulun büyük oranda tamamlandığını belirtti.

Okulu, gelecek yıl eğitim-öğretime açmayı hedeflediklerini ifade eden Çanakcıoğlu, çalışmaların hızla devam ettiğini kaydetti.

Tarımsal üretimin planlanması toplantısı

Kırklareli'nde çiftçilere tarımsal üretimin planlanması programı tanıtıldı.

Dere köyünde bir kahvehanede gerçekleştirilen toplantıda, tarımsal üretimin planlanması programı çalışmaları konusunda üreticiler bilgilendirildi.

Toplantıda, yeni destekleme modelleri hakkında üreticilere bilgi verildi.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel
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