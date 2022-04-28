Pınarhisar'da sokak iftarı düzenlendi

Pınarhisar ilçesinde düzenlenen sokak iftarında çok sayıda kişi bir arada orucunu açtı.

Pınarhisar Belediyesince hazırlanan "gönül sofrası", festival alanında kuruldu.

Çok sayıda vatandaş birlikte oruç açtı.

Belediye Başkanı İhsan Talay, Pınarhisarlı vatandaşlarla aynı sofrada bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Programa katılanlara teşekkür eden Talay, "Bugün 4 bin vatandaşımız ile orucumuzu açtık. Ramazan ayının maneviyatını gönüllerimizde yaşadık." dedi.