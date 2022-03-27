Pınarhisar'da ramazan ayında sokak iftarları yapılacak - Haberler

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Pınarhisar'da ramazan ayında sokak iftarları yapılacak

AA - Ufuk Ertop - Güncel
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Pınarhisar'da ramazan ayında sokak iftarları yapılacak

Pınarhisar'da sokak iftarları düzenlenecek.

Pınarhisar'da sokak iftarları düzenlenecek.

Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, gazetecilere yaptığı açıklamada, ramazan ayı dolayısıyla sokak iftarları yapacaklarını belirtti.

Ramazan ayının birlik, beraberlik ve mağfiret ayı olduğunu ifade eden Talay, millet olarak 11 ayın sultanı ramazana ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Her bir mahalle sakinleriyle aynı sofrada buluşacaklarını anlatan Talay, ramazanın bereketini hep birlikte yaşayacaklarını kaydetti.

Sokak iftarlarının 2 Nisan Cumartesi Balıklı Mahallesi'nde başlayacağını dile getiren Talay, konuşmasına şöyle devam etti:

"6 Nisan'da 19 Evler, 9 Nisan'da Beşyol, 14 Nisan'da Havuzlar, 16 Nisan'da Esentepe ve 27 Nisan'da kapalı pazar yerinde sofralara konuk olacağız. Her gün bin kişilik, 27 Nisan'da yapılacak iftarda ise 4 bin kişilik iftarlar vereceğiz. Ayrıca birbirinden güzel komedi, orta oyunu, Karagöz ile Hacivat, Aşuk ile Maşuk ve meddah gibi etkinliklerimiz olacak. Kur-an'ı Kerim tilaveti ve sohbetlerimiz ile Pınarhisarımızda ramazan coşkusunu tüm hemşerilerimiz ile birlikte yaşayacağız."

AA / Ufuk Ertop - Güncel

İhsan Talay, Ramazan, Nisan, Güncel, Haberler

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