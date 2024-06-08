Pınarhisar'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

Pınarhisar'da otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kaynarca beldesinde Karataş mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle otluk alanda yangın çıktı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Kaynarca Belediye Başkanı Neşe Çevikbaş da yangın söndürme çalışmalarını takip ederek, gazetecilere yaptığı açıklamada, özellikle hava sıcaklıklarının da artmasıyla yangın riskinin de yükseldiğini söyledi.

Vatandaşların yangınlara karşı duyarlı olması geektiğini ifade eden Çevikbaş, yangına sebebiyet verebilecek atıkların doğaya atılmamasını istedi.