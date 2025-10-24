Pınarhisar'da kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Türk Kızılay Pınarhisar Şube Başkanlığı ile Pınarhisar Meslek Yüksekokulu işbirliğinde, okulun fuaye alanında gerçekleştirilen kampanya kapsamında, üniversite öğrencileri ve akademik personel kan bağışında bulundu.

Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin de kan bağış alanını ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kan bağışında bulunan Özderin, herkesi yılda en az 3 kez bağışta bulunmaya davet etti.

"Trafik Dedektifleri" Projesi

Vize'de "Trafik Dedektifleri" Projesi kapsamında öğrencilere eğitim verildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Adalet Erez İlkokulu'nda öğrencilerine trafik kuralları hakkında bilgi verdi.

Öğrencilere yaya geçitlerinin önemi, trafikte yaya ve araçların dikkat etmeleri konular anlatıldı.

Trafik işaret ve levhaları hakkında öğrencilere bilgi verilirken, oluşturulan alanda uygulamalı gösterildi.