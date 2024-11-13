Pınarhisar'da Kaldırım Düzenleme ve Kurtuluş Kupası Turnuvası

Pınarhisar ilçesinde kaldırım düzenleme çalışmaları devam ediyor.

Pınarhisar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Vize Caddesi'nde baskı beton çalışmasında bulunuyor.

Belediye Başkanı İhsan Talay da çalışmaları takip ederek yetkililerden bilgi aldı.

Pınarhisar'a modern bir görünüm kazandırmaya devam ettiklerini ifade eden Talay, "İlçemize yepyeni bir soluk getirerek, daha yaşanabilir bir Pınarhisar için tüm gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz." dedi.

Kurtuluş kupası futbol turnuvası yapıldı

Demirköy ilçesinde kurtuluş kupası futbol turnuvası yapıldı.

Demirköy Kaymakamlığı ve Demirköy Belediyesi iş birliğinde ilçe stadında gerçekleştirilen turnuvayı Belediye Başkanı Recep Gün de takip etti.

Turnuvada, Velika takımı birinci, Gençlikspor takımı ikinci, Sivriler Kooperatifi takımı üçüncü oldu.

Dereceye giren takımların sporcularına ödülleri verildi.

Belediye Başkanı Gün, turnuvaya katılan sporculara teşekkür etti.