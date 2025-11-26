Pınarhisar'da KADES Uygulaması Tanıtıldı

Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Altınöz'ü ziyaret etti.

Kaymakam Özderin ziyarette, Altınöz ile bir süre sohbet etti.

Altınöz de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

KADES uygulaması tanıtıldı

Demirköy'de Kadın Destek Uygulaması (KADES) tanıtıldı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, esnaf ziyaretinde bulundu.

Ekipler, KADES uygulaması hakkında esnaflara bilgi verdi, broşür dağıttı.