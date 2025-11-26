Pınarhisar'da KADES Uygulaması Tanıtıldı
Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Altınöz'ü ziyaret ederek KADES uygulamasının tanıtımını gerçekleştirdi. Jandarma ekipleri esnaf ziyareti yaparak uygulama hakkında bilgi verdi.
Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Altınöz'ü ziyaret etti.
Kaymakam Özderin ziyarette, Altınöz ile bir süre sohbet etti.
Altınöz de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
KADES uygulaması tanıtıldı
Demirköy'de Kadın Destek Uygulaması (KADES) tanıtıldı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, esnaf ziyaretinde bulundu.
Ekipler, KADES uygulaması hakkında esnaflara bilgi verdi, broşür dağıttı.
Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel