Pınarhisar'da firari hükümlü yakalandı
Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde 8 yıl 6 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, Jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Hükümlü, cezaevine gönderildi.
Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde 8 yıl 6 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Pınarhisar Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan kişilere yönelik çalışma yaptı.
Çalışmada 8 yıl 6 ay 15 gün yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü Kaynarca beldesinde yakalandı.
Hükümlü işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.